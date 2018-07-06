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Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu

Seren Serengil ile Yaşar İpek'ten aşk pozu.20764
  • Giriş : 06.07.2018 / 12:28:00

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in tatil fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

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Sunduğu magazin programında yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Seren Serengil ile geçtiğimiz günlerde evlendiği eşi Yaşar İpek'in tatil fotoğrafları sosyal medyayı salladı.

Seren Serengil'in Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf, sosyal medya kullanıcıları tarafından "aşk pozu" olarak nitelendirildi.

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