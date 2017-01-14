Seren Serengil'in eski eşi vuran belli oldu
Beşiktaş'ta bir gece kulübünde yaşanan olayın ayrıntıları belli oldu. Seren Serengil'in eski eşi olan Musa Melih Aytun'u bacağından vuran şahısın kimliği belirlendi.
Yeraltı dünyasının tanınmış ailelerinden olan şüphelinin, Musa Melih Aytun'u neden vurduğu ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.
Olay Beşiktaş,Ulus, Adnan Saygun Caddesi, Ulus Parkı içindeki bir gece kulübünde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece kulübüne gelen bir kişi, Musa Melih Aytun'un yanına gelerek dışarı çıkmasını istedi. Dışarı çıkmak istemeyen Aytun ile süpheli arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahını çıkaran şüpheli kişi silahla Aytun'un bacağına ateş ederek gece kulübünden ayrıldı.
GECE KULÜBÜ BOŞALTILDI
Olayın ardından içerideki vatandaşlar eğlence mekanından tahliye edilirken, İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bacağından hafif şekilde yaralanan Aytun Ulus'taki özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.
Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı gece kulübünde delil araştırması yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin kimliğini K.S. olarak belirledi. K.S. her yerde aranıyor.
Organize Şube Müdürlüğünün bir süre önce operasyon yaptığı yer altı dünyasının tanınmış ailelerinden olan şüpheli yakalandıktan sonra olayın sebebinin ortaya çıkacağı öğrenildi.
OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA
Gece kulübünde yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişi gece kulübünün kapısından girerek Musa Melih Aytun'un masasına geldiği görülüyor. İkili arasında kısa süre yaşanan tartışmanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından şüpheli kişi sakinleştirilmeye çalışılıyor. Bu sırada Aytun'un telefonla birisi ile görüştüğü görülüyor. Görüşmenin ardından ayağa kalkan Aytun'a şüpheli kişinin ayağına ateş açıyor. Olayın ardından ise gece kulübünde eğlenenlerin panikle etrafa kaçıştığı kameralara yansıyor.
HÜRRİYET
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