Facebook Twitter Rss

Seren Serengil'in eski eşi vuruldu

Seren Serengil'in eski eşi vuruldu.15363
  • Giriş : 14.01.2017 / 10:10:00
  • Güncelleme : 14.01.2017 / 11:14:58

Şarkıcı Seren Serengil'in eski eşi Musa Melih Aytun saldırıya uğradı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Beşiktaş'ta bir gece kulübünde çıkan tartışmada usta sanatçı Öztürk Serengil'in kızı Seren Serengil'in eski eşinin vurulduğu öğrenildi.

Meydana gelen silahlı saldırıda bacağından vurulan Musa Melih Aytun hastaneye kaldırılırken ateş eden şahıs kayıplara karıştı.

Olay Beşiktaş,Ulus, Adnan Saygun Caddesi, Ulus Parkı içindeki bir gece kulübünde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece kulübüne gelen bir kişi, Musa Melih Aytun'un yanına gelerek dışarı çıkmasını istedi. Dışarı çıkmak istemeyen Aytun ile süpheli arasında arbede yaşandı. Bu sırada silahını çıkaran şüpheli kişi silahla Aytun'un bacağına ateş ederek gece kulübünden ayrıldı.

GECE KULÜBÜ BOŞALTILDI

Olayın ardından içerideki vatandaşlar eğlence mekanından tahliye edilirken, İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bacağından hafif şekilde yaralanan Aytun Ulus'taki özel bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı gece kulübünde delil araştırması yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Gece kulübünde yaşanan olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde bir kişi gece kulübünün kapısından girerek Musa Melih Aytun'un masasına geldiği görülüyor. İkili arasında kısa süre yaşanan tartışmanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından şüpheli kişi sakinleştirilmeye çalışılıyor. Bu sırada Aytun'un telefonla birisi ile görüştüğü görülüyor. Görüşmenin ardından ayağa kalkan Aytun'a şüpheli kişinin ayağına ateş açıyor. Olayın ardından ise gece kulübünde eğlenenlerin panikle etrafa kaçıştığı kameralara yansıyor.

HÜRRİYET

2 askerimiz şehit oldu!

Savcılıktan Aleyna Tilki ve ailesine şok

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın!

Şişli Etfal Hastanesi'nde yangın!

İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

İdlib'de pazar yerine kanlı saldırı: 10 ölü

İdlib'de pazar yerine kanlı saldırı: 10 ölü

İlan edilen ateşkese rağmen Suriye'de kan akmaya devam ediyor.

 

Fırat Kalkanı için sayı verildi

Fırat Kalkanı için sayı verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı hakkında bilgi verdi.

TBMM'de 'soykırım iddiası' kavgası

TBMM'de 'soykırım iddiası' kavgası

Meclis'te 'soykırım iddiaları' büyük bir tartışmaya neden oldu.

 

Uçakta başlayan kavga İstanbul'da bitti

Uçakta başlayan kavga İstanbul'da bitti

Middle Eastern Airlines'a ait Beyrut-Londra seferini yapan uçakta çıkan kavga nedeniyle uçak İstanbu

İstanbul'da bina çöktü: 1'i çocuk 2 ölü

İstanbul'da bina çöktü: 1'i çocuk 2 ölü

Zeytinburnu'nda boş bir bina çöktü. Çöken binanın 7 katlı olduğu öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya