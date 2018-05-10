Seren Serengil, Yaşar İpek ile evleniyor
Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı 'Duymayan Kalmasın' programında aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu. Serengil, düğün tarihini sevenleri ile buluştu.
Meslektaşı Yaşar İpek ile Fransa'da dünya evine gireceklerini duyuran şarkıcı, "12 Haziran Salı günü evleniyoruz" dedi. Serengil, hazırlıklarla müstakbel eşimim ilgilendiğini söyledi.
100 BİN LİRALIK NİŞAN YAPTILAR
Ünlü çift, Şile'de aile ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlanmıştı. 100 bin lira harcandığı öğrenilen törene Yaşar İpek'in annesi ve kız kardeşi katılmamıştı. Seren Serengil, konuyla ilgili, "Ben öyle uygun gördüm. Evet, ben istemedim. Geçerli nedenlerim vardı" ifadelerini kullanmıştı.
TRT
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