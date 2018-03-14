Serenay Aktaş ile Kenan Acar Yunanistan'da
Gözlerden uzak bir tatil kaçamağı yapan çiftin, kiraladıkları yelkenli ile eğlendikler görüldü.
Aşkları rol aldıkları dizi setinde filizlenen Serenay Aktaş ile Kenan Acar, gözlerden uzak olmak için önceki gün Yunanistan'ın yolunu tuttu. 6 aydır aşk yaşadıkları iddia edilen ikili, kiraladıkları yelkenli ile Simi Adası'na açıldı.
Marmaris'ten yelkenli ile açılan ikiliden Kenan Acar, çıktıkları aşk tatilini instagram'da paylaştı. Yelkenlinin dümenine birlikte geçen çiftin takipçileri, "Evlilik sandalına da binmek nasip olur inşallah" diye yorum yaptı.
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