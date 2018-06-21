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Serenay ile Kerem Bürsin seçim için geldi

Serenay ile Kerem Bürsin seçim için geldi.20608
  • Giriş : 21.06.2018 / 14:14:00

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin seçim için geldi.

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Büyüyen Beşik

Ekranların sevilen oyuncuları Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin, bayram tatili için çıktıkları yurt dışından 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimde oy kullanmak için döndüler.

Bayram tatilini sonlandıran Serenay Sarıkaya-Kerem Bursin çifti, Atatürk Havaalanı’nda objektiflere yansıdı.

Seçimde oy kullanmak için tatillerini erken sonlandıran ikiliden Kerem Bursin, "Tatil müthiş geçti, çok güzeldi, müthiş bir tatil oldu” dedi. Serenay Sarıkaya’nın sevgilisini arkada bırakıp hızla lüks taksiye binmesi dikkati çekti.

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