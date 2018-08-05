Serenay Sarıkaya 7 milyonu dansla kutladı
Sarıkaya, dans ettiği videosunu yine Instagram hesabından paylaşarak mutluluğunu takipçileri ile paylaştı.
Serenay Sarıkaya Ekim 2012'de girdiği Instagram'da dün 7 milyon takipçiye ulaştı. Oyuncu böylece rakipleri Elçin Sangu, Demet Özdemir, Aslı Enver'i geçti.
Serenay Sarıkaya Instagram hesabını kutlamak için de dans ederken çekilmiş bir videosunu Instagram hesabından paylaştı.
''BU İNANILMAZ VİDEO İLE...''
İki dansçıyla birlikte hünerlerini sergilediği videoyu hesabına yükleyen Serenay Sarıkaya bu kutlama videosunu ''Bakın ne buldum! Bu inanılmaz video ile 7 milyonu kutluyorum… Sizleri çok özledim'' notuyla paylaştı.
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