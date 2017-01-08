Sergen Yalçın Beşiktaşlı yıldızı istiyor
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer için harekete geçti. İlk hedefi Beşiktaş'ta top koşturan Ömer Şişmanoğlu oldu.
Erol Bedir başkanlık görevine geldikten sonra ayağa kalkan Kayserispor’da önce mevcut kadrodaki oyuncuların 12 milyon liralık alacakları ödendi. Ardından teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın getirildi.
Takımın Antalya kampına giden Sergen hoca antrenmanları başlatırken, transfer listesini de yönetime verdi. Sarı-Kırmızılı idareciler, 1 numaralı hedef konumundaki Ömer Şişmanoğlu için Beşiktaş ile görüştü. Başkan Fikret Orman, oyuncuyla anlaşmaları durumunda kolaylık sağlayacaklarını söyledi. Beşiktaş’ta yeni golcü geldikten sonra 4. alternatif durumuna düşecek olan Ömer de ayrılmak istiyor. Kayserispor’un teklifine sıcak bakan 27 yaşındaki gurbetçi isim, bir aksilik yaşanmazsa ikinci yarıda Sarı-Kırmızılı formayı terletecek.
Türkiye kariyerine 2009’da Kayserispor’da başlayan Ömer, 3 sezon bu takımda görev yapmıştı. Ömer yuvaya dönmeye hazırlanırken, Sarı-Kırmızılı takımın Beşiktaş’tan istediği bir diğer oyuncu ise Kerim Frei.
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