Sergen Yalçın'dan bomba transfer!
Kayserispor'un tecrübeli teknik direktörü Sergen Yalçın, transfer yasağının kaldırılmasından sonra 7 yeni oyuncusuna lisans çıkarttı. Sergen'in son bombası ise Portekizli Varela oldu.
İki kanatta da oynayabilen 31 yaşındaki oyuncuyla yapılan temaslar karşılığını buldu ve tecrübeli oyuncu menajeri ile birlikte Kayseri'ye gelerek 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Yarın oynanacak olan Akhisar Belediyespor maçında forma giymesi zor olan Silvestre Varela, ligin 19. haftasında Kayseri'de oynanacak Fenerbahçe maçında takımındaki yerini alabilecek. Porto'nun yanı sıra İngiltere'de West Bromwich, İtalya'nın Parma, İspanya'da Recreativo Huelva gibi takımların formasını giyen Silvestre Varela, 27 kez Portekiz A Milli Takımı'nın formasını giydi.
Kayserispor, Silvestre Varela'nın yanı sıra ara transfer döneminde Raheem Lawal, Hakan Arslantaş, Rajko Rotman, Güray Vural, Doulao, Efe Halil Özarslan ve Erkan Kaş ile sözleşme imzalamıştı.
HÜRRİYET
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