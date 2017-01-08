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Sergen Yalçın'dan Kayserispor'a ilk transfer!

Sergen Yalçın'dan Kayserispor'a ilk transfer!.13761
  • Giriş : 08.01.2017 / 22:53:00

Kayserispor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Sergen Yalçın, Kayseri ekibine ilk transferi gerçekleştirdi.

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Kayserispor ile anlaşarak takımın başına geçen Teknik Direktör Sergen Yalçın, sarı kırmızılı ekibe ilk transferini Trabzonspor'dan gerçekleştirdi. Çiçeği burnunda teknik direktör Yalçın, Trabzonspor'dan Güray Vural'ın Kayserispor'a gelmesine onay verdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Güray Vural'ın transferi konusunda Kayserispor ile anlaşmaya vardığını KAP'a açıkladı.

KAP'A yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Güray Vural' ın Kayserispor Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli 2.163.500.-TL' dir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla,"

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