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Sergen Yalçın Eskişehirspor'dan istifa etti

Sergen Yalçın Eskişehirspor'dan istifa etti.13761
  • Giriş : 21.09.2017 / 12:50:00

Genç teknik direktör Sergen Yalçın, Eskişehirspor'dan istifa etti.

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Büyüyen Beşik

Genç teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye Kupası 3. tur maçında karşılaşacakları Anagold Erzincanspor maçının ardından görevi bırakacağını belirtti.

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