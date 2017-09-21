Sergen Yalçın Eskişehirspor'dan istifa etti
Genç teknik direktör Sergen Yalçın, Türkiye Kupası 3. tur maçında karşılaşacakları Anagold Erzincanspor maçının ardından görevi bırakacağını belirtti.
TRT
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