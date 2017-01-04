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Sergen Yalçın Süper Lig ekibinin başına geçti

Sergen Yalçın Süper Lig ekibinin başına geçti.13761
  • Giriş : 04.01.2017 / 18:23:00

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'la anlaşmaya vardı.

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Eski futbolcu ve şimdi teknik direktör olan Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserspr ile anlaşmaya vardı. Sergen Yalçın, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını istediği yerde bitiremeyen Kayserispor'u ligin üst sıralarına çıkarmaya çalışacak.

Kayserispor'un 18 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Bedir, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.

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