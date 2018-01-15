Serhat Akın'a tazminat davası!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'a Hummel'den dava. Acun Ilıcalı'nın katıldığı Survivor yarışmasında adından söz ettiren Serhat'a Hummel'ın Türkiye Temsilcisi Akbulut Tekstil dava açtı.
Dava dilekçesinde, Akın’ın tasarladığı boğa logosu ve ismi kullanılarak ürün satışı yapıldığı belirtildi. Dilekçede şirketin, Akın’ın şöhretinden yararlanarak haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.
Serhat Akın (37) bir süre önce, kendi adını ve tasarladığı boğa figürü basılı tekstil ürünlerinin satıldığını tespit etti. Yaptığı araştırmada, anılan satışların,Kadıköy Boğası için tazminat davası
Danimarka merkezli Hummel International’ın Türkiye temsilcisi Akbulut Tekstil AŞ tarafından yapıldığı belirlendi. “Serhat Akın SS TEE”, “Serhat Akın Shorts” ve Serhat Akın Zip Hoodie” adı verilen short, t-shirt ve sweatshirt satışlarının şirkete bağlı mağazaların yanı sıra bir çok e-ticaret sitesi üzerinden de satıldığı belirlendi.
ÖNCE İHTARNAME
Akın, yapılan tespitler sonrası Akbulut Tekstil’e ihtarname çekti. İhtarnamede Akın, haklarının iadesini isterken haksız kullanıma da son verilmesini istedi. Şirket adına cevap olarak gönderilen ihtarnamede olumlu bir sonuç çıkmayınca Akın dava yoluna gitti.
BİLİNEN BİR İSİM
Bakırköy 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinde geçen hafta cuma günü açılan davada, Akın’ın bilinen bir isim olduğu kaydedildi. Akın’ın uzun yıllar bir çok büyük Futbol kulübünde oynadıktan sonra, katıldığı Survivor sonrası bilinirliğinin daha da arttığı kaydedildi. Avukat ÇAğrı Çetin’in imzasını taşıyan dava dilekçesinde Akın’ın yarışma esnasında, kendi tasarladığı boğa logosu olan t-shirti giydiği kaydedildi.
“KADIKÖY BOĞASI” LAKABI TAKILDI
Davalı şirketin, Akın ile herhangi bir sözleşme imzalamadan adını ve kendi tasarladığı boğa figürünü kullandığı belirtilen dava dilekçesinde “Tek taraflı gerçekleşen bu satıştan müvekkilin rızası yok. İsmi haksız olarak kullanıldı” denildi. Dilekçede taraftarın Akın’a “Kadıköy Boğası” lakabı taktığı Akın’ın “Boğa” figürü ile özdeşleştiği kaydedildi.
HÜRRİYET
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