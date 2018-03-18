Facebook Twitter Rss

Serhat AKın'dan derbi yorumu: Korkak

Serhat AKın'dan derbi yorumu: Korkak.13741
  • Giriş : 18.03.2018 / 10:07:00

Eski Fenerbahçeli oyuncu Serhat Akın, dün akşam oynanan derbiyi değerlendirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Fenerbahçe'de forma giydiği dönem 'Kadıköy Boğası' lakabını kazanan eski oyuncu Serhat Akın, dev derbi sonrası açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Galatasaray ile 0-0 berabere kalınan derbi maçı sonrası sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyunu "korkak" olarak yorumlayan eski milli futbolcu, Ali Koç'a desteğini de açıkça ifade etti.

FANATİK

Rusya: Affetmeyiz

Metroda öncelik oy verenlerin olacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şenol Güneş'ten bomba sözler: İpler elimizde

Şenol Güneş'ten bomba sözler: İpler elimizde

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımına dair önemli sözler sarfeti

Aykut Kocaman: Konuşmaktan utanıyorum

Aykut Kocaman: Konuşmaktan utanıyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, fena patladı.

 

Beşiktaş harekete geçti! Tekir'i arıyorlar

Beşiktaş harekete geçti! Tekir'i arıyorlar

Beşiktaş yönetimi, tekir temalı reklam kampanyası başlatıyor.

Fenerbahçe'de Gomis alarmı yaşanıyor

Fenerbahçe'de Gomis alarmı yaşanıyor

Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis konusunda kriz patlak verdi.

 

Başkan Aziz Yıldırım derbi primini açıkladı

Başkan Aziz Yıldırım derbi primini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, derbi primlerini açıkladı.

Beşiktaş'ın Talisca ile ilgili kararı belli oldu

Beşiktaş'ın Talisca ile ilgili kararı belli oldu

Beşiktaş'ın golcü oyuncu Anderson Talisca ile ilgili kararı belli oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya