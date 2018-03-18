Serhat AKın'dan derbi yorumu: Korkak
Fenerbahçe'de forma giydiği dönem 'Kadıköy Boğası' lakabını kazanan eski oyuncu Serhat Akın, dev derbi sonrası açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, Galatasaray ile 0-0 berabere kalınan derbi maçı sonrası sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu oyunu "korkak" olarak yorumlayan eski milli futbolcu, Ali Koç'a desteğini de açıkça ifade etti.
FANATİK
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