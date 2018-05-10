Serhat Akın'dan şok açıklama: Hadise çirkindi
Fenerbahçe'de forma giydiği yıllarda taraftarın gözdesi olan ve 'Kadıköy Boğası' ünvanını alan eski futbolcu Serhat Akın, şarkıcı Hadise ile ilgili çarpıcı açıklamalarla bulundu.
Akın, Twitch platformunda yaptığı canlı yayında "Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi." dedi
Twitch yayın platformunda bulunan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, ünlü şarkıcı Hadise'yle ilgili sürpriz bir itirafta bulundu.
Eski Fenerbahçeli milli futbolcu, Twitch platformunda canlı yayın yaptı. Fenerbahçe'deki ve Anderlecht'teki anılarını yayında anlatan Serhat Akın yaptığı esprilerle takipçilerine komik anlar yaşattı.
Abonelerinden biri 'Hadise'yle birlikte oyun oynar mısın?' teklifi yapınca Serhat Akın; 'Olur Hadise'yi tanıyorum eskiden. Google'a girerseniz Hadise'yle bir röportajımız vardı o zaman. Ben Anderlecht'te oynuyordum o zaman. Evli falan değildim, gençtim.Ben yeni popüler oluyordum o dönem, Hadise de yeni yeni duyuluyordu.
Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi.' dedi.
HÜRRİYET
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