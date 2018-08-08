Seri katili askerlik detayı yakalandı
Kayseri'de bir villada özel güvenlik görevlisini öldüren cinayet zanlısının 'seri katil' olduğu ortaya çıkmıştı. Zanlıyı ele veren ise 1998-2001 yılları arasında askere gitmesi ile cinayetlerin durması oldu.
Kayseri'de villanın güvenlik görevlisi emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı gasp amacıyla av tüfeğiyle öldüren Hamdi Kayapınar'ı yakalayan polis ekipleri, cinayeti zanlının 1998-2001 yılları arasında da 6 kişiyi aynı amaç ve yöntemle öldürmesinden yola çıkarak aydınlattı.
Merkez Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Komando Caddesi'ndeki bir villada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ın (47) 6 gün önce, bulunduğu kulübede pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili çalışma yürüten polis, cinayet öncesi ve sonrasına ait yaklaşık 950 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Polis, cinayet zanlısının bisikletle olay yerinde bir gün önce keşif yaptığını, ertesi gün yine bisikletle olay yerine gelerek eldiven ile maske kullanıp Yılmaz'ı av tüfeği ile öldürdüğünü, daha sonra Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ne gittiğini tespit etti.
Zanlının eşkalı ve cinayet yöntemi üzerinde duran ekipler, aynı mahallede 1998-2001 yılları arasında 6 kişinin benzer şekilde öldürülmesiyle ilgili bu yıllara ait güvenlik kamerası kayıtlarını da izledi.
NTV
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