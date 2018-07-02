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Serkan Kulaoğlu'nun cesedi bulundu

Serkan Kulaoğlu'nun cesedi bulundu.11933
  • Giriş : 02.07.2018 / 13:02:00

İstanbul Kartal açıklarında kaybolan Serkan Kulaoğlu'nun cesedi bulundu.

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Büyüyen Beşik

İstanbul Kartal'da eşi ve 2 kızıyla beraber turda su alan teknesini tamir için gittiği denizde kayıplara karışan 27 yaşındaki Serkan Kulaoğlu'nun cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kulaoğlu dün, eşi ve çocuğunun da içinde bulunduğu teknesiyle Kartal sahilinden denize açıldı. Bir süre sonra su alan teknesini tamir etmek için suya atlayan Kulaoğlu, gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye giden deniz polisi, teknedeki kadın ve çocuğu kurtarırken, Kulaoğlu'nu da arama çalışması başlattı.

TRT

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