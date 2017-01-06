Şermin Çarkacı Konya'da
Gençlik Eğitim Kurumları, 22 yılı aşkın eğitim tecrübesi ile bünyesinde Gençlik Anaokulu, Gençlik İlkokulu ve Ortaokulu, Enderun Liseleri ve Gençlik Temel Lisesi ile eğitim öğretim hayatına devam etmekte. Yenilenen ve sürekli gelişen Gençlik Eğitim Kurumları anaokulundan üniversiteye uzanan bir eğitim anlayışı ile hizmet vermekte.
Bu yıl eğitim semineri öğretmen, eğitimci ve annelere yönelik olarak düzenlenmiştir. Programa katılanlara çocuklarla kaliteli vakit geçirmek adına kendilerini geliştirmeleri ve deneyimlerini en üst düzeye taşıyacak bilgi ve beceriler kazanmaları sağlanacaktır. Özel Gençlik İlkokulu/Ortaokulu Müdürü Barış Çağlayan Çakır, öğrenen ve kendini geliştiren bir kurum olarak amaçlarının, öğrenen öğretmenler, öğrenen eğitimciler ve öğrenen anneler kültürünü oluşturarak, çocukla ilgilenen tüm bireylerin kendilerini geliştirmelerine fırsatlar sunmak olduğunu belirtti. Çakır, çocuk için oyuna önem veren, oyun oynamayı seven tüm öğretmenlerin, eğitimcilerin ve annelerin programa yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Çakır, bu ilgiyi oyunun eğitim sisteminin ve ebeveynlik yaklaşımının benimsediği genel kanının aksine, çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimi için elzem olmasıyla ilişkilendirdi ve oyunu anlamanın çocuğu anlamak olduğunu söyledi.
Çakır, bu amaçla, Çocuk gelişiminde “Mutlu Oyunlar Mutlu Çocuklar” isimli konu ve uygulamaları ile birlikte, Sosyal medyada “Oyuncu Anne” olarak tanınan Şermin Çarkacı’yı Gençlik Eğitim Kurumları olarak Konya’mızda ağırlamaktan gurur duyacaklarını söyledi.
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