Servis minibüsü otomobille çarpıştı: 25 yaralı
Alınan bilgiye göre, Kuşadası istikametinden İzmir'e seyreden Mazlum T. idaresindeki otomobil, Pamucak mevkisinde, bir otelin işçilerini taşıyan Mehmet Ö. yönetimindeki servis minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, minibüs devrildi, araçta bulunan 25 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selçuk ve Kuşadası Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Pamucak-Selçuk yolu bir süre trafiğe kapatıldı.
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