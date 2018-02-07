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Ses sanatçısı Onur Akay hastanelik oldu

Ses sanatçısı Onur Akay hastanelik oldu.15542
  • Giriş : 07.02.2018 / 11:42:00

Ünlü ses sanatçısı Onur Akay, rahatsızlanarak hastanelik oldu.

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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve sanat dünyasının kötü haberlerini veren Onur Akay'dan kötü haber geldi. Akay'ın ağır soğuk algınlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kardeşi Orçun Akay'dan öğrenilen bilgiye göre, 42 derece ateşle yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçıya, zatürre başlangıcı teşhisi konuldu.

Cicişler lakabı ile tanınan Esra ve Ceyda kardeşlerle 'Duyduk Duymadık Demeyin' isimli bir magazin programına başlayacak olan Onur Akay'ın, çekimler için bu hafta Ankara'ya gideceği, ancak rahatsızlığı nedeni ile belli bir süre çekimlerin ertelendiği öğrenildi

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