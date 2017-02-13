Sevgililer Günü hakkında 60 bine yakın haber çıktı
Her yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça büyük bir kesimin ilgi gösterdiği özel günlerin başında gelen 14 Şubat Sevgililer Günü’nü en çok evli erkeklerin kutladığı ortaya çıktı. Yapılan anketlere göre, Türkiye’de bu özel günü yüzde 41 oranında evli erkekler kutlarken, bekarların ise yüzde 31’inin Sevgililer Günü kutladığı belirlendi. Yine evli erkeklerin yüzde 40’ı sevgilisine bekarlara göre daha fazla hediye alırken, çiftler Sevililer Gününde en çok akşam yemeğine çıkmayı tercih ediyor.
Erkekler en çok çiçek kadınlar ise giyecek alıyor…
Hediye tercihlerine bakıldığında erkekler partnerlerine en çok çiçek alırken, kadınların ise giyim eşyasını tercih ettiği saptandı. Genel olarak ise en çok alınan hediyenin kolye olarak öne çıktığı tespit edildi. Medya Takip Ajansı Interpress’in Sevgililer Günü’ne özel yapmış olduğu araştırmaya göre, çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve hediye alma başta olmak üzere son bir yılda “Sevgililer Günü” ile ilgili televizyon, internet ve yazılı basına 57 bin 741 haber yansıdığı tespit edildi.
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