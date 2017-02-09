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Sevgililer günü kampanyaları başladı

Sevgililer günü kampanyaları başladı.11918
  • Giriş : 09.02.2017 / 11:24:00

Teknoloji tutkunlarına Turkcell'den Sevgililer Günü kampanyası.

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Turkcell, Sevgililer Günü’ne özel teknoloji tutkunları için hazırladığı kampanya ile akıllı telefonlarda 600 TL’ye varan indirimler yapıyor. Financell’in uygun ödeme planlarıyla 36 aya varan taksit avantajları sağlayan Turkcell, oyunseverlere de PlayStation 4 500GB sunuyor.

Turkcell, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel sevdiklerine teknolojik hediyeler almak isteyenlere avantajlı bir kampanya hazırladı. Teknoloji aşıklarına özel kampanya ile tarifesinde kalma sözü vererek cihaz alan Turkcell müşterilerini peşin ödemede 600 TL’ye varan indirimler bekliyor. Taksitle cihaz almak isteyenler ise Turkcell Finansman A.Ş’nin uygun ödeme planları ile 36 aya varan vade seçeneklerinden faydalanabiliyor. Kampanya kapsamında Vestel Venus V3 5040, Samsung Galaxy Grand Prime Plus, Alcatel Shine Lite, Samsung Galaxy On7, Samsung Galaxy S7 Edge ve Huawei P9 markalı akıllı telefonlar yer alıyor.

Oyun oynamayı sevenlere özel hediye seçeneği: PlayStation 4

Oyunseverlere özel hazırlanan kampanya ile Turkcell, sevdiklerine PlayStation hediye etmek isteyenlere cazip bir teklif sunuyor. Kampanya kapsamında Turkcell müşterileri 36 ay taksit avantajıyla ayda 51.50 TL’ye PlayStation4 500 GB modelinin sahibi olurken 12 ve 24 ay seçenekleri de yer alıyor.

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