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Sevilen dizi Poyraz Karayel final mi yapacak?

Sevilen dizi Poyraz Karayel final mi yapacak?.20019
  • Giriş : 12.02.2017 / 16:02:00
  • Güncelleme : 12.02.2017 / 16:30:10

Ekranların sevilen dizilerinden olan Poyraz Karayel için dizinin senaristi Ethem Özışık'tan 'final' açıklaması geldi.

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Sevilen dizilerden olan, üç sezondur ekrandaki yerini koruyan ve başrollerini İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu ve Musa Uzunlar'ın paylaştığı Poyraz Karayel için dizinin senaristi Ethem Özışık'tan 'final' açıklaması geldi.

Yapımcılığını Hayri Aslan'ın, yönetmenliğini Osman Taşçı'nın ve senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı Poyraz Karayel ekranlara veda ediyor. Dizinin senaristi Ethem Özışık sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla final haberini duyurdu.

POYRAZ KARAYEL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Final yapacağı duyurulan Poyraz Karayel, 01 Mart 2017 tarihinde yayınlanacak olan 82. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Özışık, Twitter hesabından "Bitiyoruz albayım..." mesajını paylaşırken, instagram hesabından da "Son Hikaye Toplantısı Hatırası..." notuyla bir fotoğraf paylaştı.

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