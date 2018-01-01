Sevilen oyuncu Şevket Çoruh evlendi!
Ekranların sevilerek izlenen dizisi 'Arka Sokaklar'de 'Mesut Komiser' karakterini canlandıran başarılı oyunvu Şevket Çoruh, 4 yıldır aşk yaşadığı Özge Turna ile 2017'nin son gününde dünya evine girdi.
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