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Sevilen şair Cemal Safi hayatını kaybetti

Sevilen şair Cemal Safi hayatını kaybetti.12132
  • Giriş : 18.04.2018 / 09:55:00

Edebiyat dünyasının sevilen şairlerinden olan Cemal Safi hayatını kaybetti.

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Edebiyat dünyasının acı kaybı. Şarkılara dönüşen dizeleri ile tanıdığımız, güçlü diliyle bilienen sanat camiasının efsane isimlerinden olan Cemal Safi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edebiyat camiasının tanınan ve sevilen şairi Cemal Safi hastalığı nedeniyle yoğun bakımda tutuluyordu. Ünlü şairin hayatını kaybettiği öğrenildi. Gelişmeyi ünlü sanatçı Onur Akay duyurdu.

Şiirleri, Orhan Gencebay, Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca gibi nice sanatçı tarafından şarkı olarak yorumlanan Karadenizli Cemal Safi, aylar önce KOAH nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden Cemal Safi kimdir merak ediliyor. İşte hayatı şiirleri ve merak edilenler .

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