Sevilen sunucu Zahide Yetiş anne oldu
SHOW TV'de yayınlanan programı ile büyük beğeni kazanan Zahide Yetiş'in 3 kilo 900 gram ağırlığında bir erkek bebeğinin dünyaya geldiği öğrenildi.
SHOW TV ekranlarında program yapan sunucu Zahide Yetiş, geçen hafta doğum iznine çıkmıştı. Sunucudan güzel haber sonunda geldi.
Karnı burnundayken bile programını sunmaya devam eden Zahide Yetiş, izleyenleriyle 9 ay boyunca bebeğiyle ilgili tüm gelişmeleri paylaşırken, son günlerine kadar çalışmaya devam etmişti.
HABERTURK
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