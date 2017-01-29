Şevval Sam ikna etti: Nejat İşler dönüyor!
Nejat İşler, başkanı olduğu kulübün masraflarını karşılayabilmek için Bodrum Masalı'ndan gelen teklifi kabul etti. İşler haftada 25 bin TL kazanacak.
Haftalık 25 bin, aylık 100 bin TL'ye "Evet" diyen oyuncu Nejat İşler bu teklifi başkanı olduğu Gümüşlükspor için kabul etti.
Nejat İşler 2013'te 'İntikam'da oynamış, sonrasında rahatsızlanınca dizi defterini kapattığını açıklayıp Bodrum'a yerleşmiş ve birçok teklifi reddetmişti. Posta'da yer alan habere göre, Nejat İşler 4 yıllık kuralını bozdu. Kanal D'deki 'Bodrum Masalı'nda rol alacak.
Haftalık 25 bin, aylık 100 bin TL'ye "Evet" diyen oyuncu bu teklifi başkanı olduğu Gümüşlükspor için kabul etti. Nejat İşler ayda 20 bin TL'yi kulübüne aktaracak. Nejat İşler'i dizinin kadrosuna girmesi için ikna eden kişi ise eski rol arkadaşı Şevval Sam.
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