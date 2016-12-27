Seydişehir belediyesi sosyal belediyecilikte sınır tanımıyor
Belediye Başkanı Mehmet Tutal , Cenaze hizmetleri kapsamında, cenaze evlerine taziyeye gelen vatandaşların soğuk kış günlerinde daha rahat oturacağı ve ikramlarda bulunulabilecekleri mobil taziye evlerini hizmete sundu.
İçerisinde oturma alanları bulunan mobil taziye evinde çay setide bulunuyor.Soğuk günlerde mobil taziye evi için ısınmayı sağlayacak elektrikli ısıtıcılarda yine belediye tarafından karşılanıyor...
Cenazesi olan vatandaşların Seydişehir Belediyesine başvuru yaparak bu hizmetten yararlanabileceğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Vatandaşlarımızın acı günlerinde yanlarında olabilmek, amacıyla başlattığımız taziye çadırı hizmetimiz devam ediyor. Soğuk kış günlerinin başlamasıyla birlikte yaşayan zorlukları göz önünde bulundurarak mobil taziye evimizi Seydişehirli hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Yeni uygulamaya geçirdiğimiz bu hizmetimizde cenaze sahipleri, taziyeye gelen misafirlerini sıcak ve kapalı ortamlarda ağırlayarak ikramlarını sunabilecek"dedi.
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