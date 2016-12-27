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Seydişehir belediyesi sosyal belediyecilikte sınır tanımıyor

Seydişehir belediyesi sosyal belediyecilikte sınır tanımıyor.18695
  • Giriş : 27.12.2016 / 08:53:00

Seydişehir Belediyesi sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

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Belediye Başkanı Mehmet Tutal , Cenaze hizmetleri kapsamında, cenaze evlerine taziyeye gelen vatandaşların soğuk kış günlerinde daha rahat  oturacağı ve ikramlarda bulunulabilecekleri mobil taziye evlerini hizmete sundu.

İçerisinde oturma alanları bulunan mobil taziye evinde çay setide bulunuyor.Soğuk günlerde mobil taziye evi için ısınmayı sağlayacak elektrikli ısıtıcılarda yine belediye tarafından karşılanıyor...

Cenazesi olan vatandaşların Seydişehir Belediyesine   başvuru yaparak bu hizmetten yararlanabileceğini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal,  "Vatandaşlarımızın acı günlerinde yanlarında olabilmek, amacıyla başlattığımız taziye çadırı hizmetimiz devam ediyor. Soğuk kış günlerinin başlamasıyla birlikte yaşayan zorlukları göz önünde bulundurarak mobil taziye evimizi Seydişehirli hemşerilerimizin  hizmetine sunduk. Yeni uygulamaya geçirdiğimiz bu hizmetimizde cenaze sahipleri, taziyeye gelen misafirlerini  sıcak ve kapalı ortamlarda ağırlayarak ikramlarını sunabilecek"dedi.

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