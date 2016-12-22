Facebook Twitter Rss

Seydişehir'de kar mesaisi

Seydişehir'de kar mesaisi.19997
  • Giriş : 22.12.2016 / 15:17:00

Merkez Ve Kırsal Mahalle Yollarımız Açık Durumda...

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Seydişehir’de dün öğle saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan kar yağışı şehir merkezinde etkili olurken, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerle olan bağlantı yollarının açık olduğunu bildirildi.

Öğle saatlerde başlayan ve etkili olan kar yağışı nedeniyle Seydişehir Belediyesi Makine Parkı Amirliği ekipleri karla mücadele çalışmalarına başladı.

Gece geç saatlere kadar karla mücadele çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Mehmet Tutal, karla mücadele ekiplerinin gerek şehir merkezinde, ana cadde ve yollarda, gerekse kırsal mahallerde kar mesai yaptıklarını kaydetti.

Ekiplerin ilçe merkezinde tuzlama ve solüsyon çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden Başkan Tutal;’’ Seydişehir Belediyesi Makine Parkı Amirliğine bağlı 8 JCB kepçe, 4 Grayder, 5 Bıçaklı Kamyon, 2 tuzlama aracı, 1 solüsyon aracı ve 40 personelden oluşan karla mücadele ekiplerimiz, Seydişehir merkez ve kırsal mahallerimizde kar temizleme çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Aralıksız devam eden kar yağışına rağmen Seydişehir’e bağlı 39 kırsal mahallenin de yollarının açık olduğunu kaydeden Başkan Tutal;” ilçe merkezinde dâhil olmak üzere kırsal mahallerimizle olan bağlantı yollarımız açık. Ulaşımda herhangi bir sıkıntı veya olumsuzluk yaşanmadı. Ekiplerimiz teyakkuz halinde çalışmalarına devam ediyor.”şeklinde konuştu. 

Netanyahu'dan Obama'ya veto çağrısı

Gökçek'ten flaş Rusya kararı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Suikast günü annesini aramış

Suikast günü annesini aramış

Andrey Karlov'u bir sergi açılışında katleden Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesini ifadesi ortaya çıktı.

Askeri kaynaklar o iddiayı yalanladı!

Askeri kaynaklar o iddiayı yalanladı!

Askeri kaynaklardan yapılan açıklamada medyada çıkan haberlere yalanlama geldi.

 

Can Dündar hakkında yakalama kararı

Can Dündar hakkında yakalama kararı

Yurt dışında firari olan Can Dündar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı

Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı

Polis ile vatandaş arasında kar topu savaşı eğlenceli dakikalara neden oldu.

 

Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!

Çanakkale'de bu seferler iptal edildi!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'de sefer iptalleri yaşandı.

Ağrı Belediyesi Eş Başkanı gözaltına alındı

Ağrı Belediyesi Eş Başkanı gözaltına alındı

Ağrı Belediyesi Eşbaşkanı Mukaddes Kubilay'ın gözaltına alındığı öğrenildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya