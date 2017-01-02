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Seydişehir imar revizyonu bilgilendirme toplantısı yapıldı

Seydişehir imar revizyonu bilgilendirme toplantısı yapıldı.14284
  • Giriş : 02.01.2017 / 11:45:00

Seydişehir Belediyesi tarafından İmar Planında yapılan yeni düzenlemeleri kapsayan İmar revizyonu ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

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Belediye Düğün Salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Belediye Meclis Üyeleri, STK Başkanları, mimarlar, mühendisler, bir çok müteahhit katıldı. Toplantıda yapılacak revizyonlar hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Seydişehir insanının kültür seviyesinin çok yüksek olduğunu kaydeden Başkan Tutal, daha güzel ve yaşanılabilir bir Seydişehir olması noktasına herkesin emeğini olması gerektiğini belirtti.

Belediyecilikte 3 yılı geride bıraktıkları kaydeden Başkan Tutal" hep bir arzum olmuştur. ilçemizde etrafı düzenlenmiş,  araç parklarının, oyun parklarının ,oyun spor sahalarının ve güvenlikli sitelerin olduğu,  her ailenin rahat edebileceği siteler neden yok diye düşünmüşümdür.Bizim imarımız  1989 yılında yapılan 30 yıllık bir imar. Son yıllarda imar'da ve yapılaşmada tıkanmalar oldu. Bazı bölgelerimizde Yenicami, Alaylar 1 Mahallesinin bir kısmı , Ulukapı gibi bölgelerde artık tamamen tıkanmalar söz konusu" dedi.

Bu konuda müteahhitlerin, inşaat yapma noktasında sıkıntı yaşayacaklarını belirten Başkan Tutal, " yaklaşık 3 aydır bu konuyla ilgili imar müdürümüz  başta olmak üzere imarda çalışan arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisindeler. Seydişehir diğer ilçelere göre kıyasladığımızda şehircilik yönüyle iyi bir ilçe. Ama iyinin ölçüsü olmaz, niye en iyisi , niye en  güzel, olmayacak. Mimari açıdan daha güzel görünümlü site usulü binalar neden yok. Biz bunun çalışmaların başlattık. Buradaki temel amacımız ilçemizi daha güzel noktalara beraberce nasıl taşıyabiliriz. Bu noktada sizlerin desteği ne olur. Sizin görüş ve düşünceleriniz bizim için önemli. Beraberce Seydişehir'i Seydişehir yapmamız gerekiyor. Daha güzel ve yaşanılabilir olması noktasında hepimizin emeğinin olması lazım" dedi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Seydişehir İmar Müdürü Mehmet Kelle ve İmar Müdürlüğü çalışan personelleri tarafından programa katılanlara imar revizyon planı çalışmaları hakkında bilgiler verilirken, toplantı  katılımcıların soruları cevaplaması ile son buldu.

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