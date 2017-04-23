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Seydişehir kitap günlerinde yazarlardan söyleşi

Seydişehir kitap günlerinde yazarlardan söyleşi.18066
  • Giriş : 23.04.2017 / 14:22:00

Seydişehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÖYKÜDER’in ortaklaşa düzenlediği Kitap günlerinde yazarlar imza dağıtımı ve söyleşi gerçekleştirdi.

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Kitap Günlerinin son gününde  Seydişehir’e gelen ve öğrencilerle  buluşan yazarlar  Mine Sota, Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Fatih Babaoğlu, Ercan Harmancı ve Ali Saçıkara söyleşiye katılarak kitaplarını imzaladı.

Seydişehir’e ilk defa geldiğini ve farklı bir havasının olduğunu kaydeden Yazar Mine Sota ,1999 depremi sonrası yaşadığı sıkıntılarını ve yazarlık sürecini anlatırken , ilk yayınlanan  kitaplarının o yokmuş gibi yayınlandığını zorlu süreçler sonrasında 19 kitabının yayınladığını ve başarıya ulaştığını kaydetti.

Yazar Sote ‘nin ardından söz alan yazarlar Muşmal , Babaoğlu, Saçıkara ve Harmancı  Seydişehir’de düzenlenen kitap günlerinin çok büyük bir hizmet olduğunu Belediye Başkanı Mehmet Tutal , İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar ve ÖYKÜDER Başkanı Hikmet Yılmaz’a teşekkür ettiler.

Yapılan açıklamanın ardından yazarlar, öğrenciler vekitapseverlerle söyleşi gerçekleştirdi.

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