Seyir halinde alev aldı! Demir yığınına döndü!
İstanbul'dan yüklediği mobilyaları Bursa'ya götüren 47 yaşındaki Muzaffer Şencan yönetimindeki 17 KC 141 dorse plakalı TIR, Bursa-İstanbul otoyolu Orhangazi gişelerine geldiğinde alev aldı. Yangını fark eden TIR şoförü Şencan, aracı yol kenarına çekip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yol kenarına oturup, gözyaşı döken TIR şoförü Şencan'ı, polis ekipleri teselli etmiyi çalıştı.
Kapanan otoyolun Bursa istikameti, yangının söndürülmesinin ardından bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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