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Şeyma Subaşı, Acun'un gömleğini ütüledi

Şeyma Subaşı, Acun'un gömleğini ütüledi.16850
  • Giriş : 06.07.2017 / 13:19:00

Ünlü isim Şeyma Subaşı, sevgilisi Acun Ilıcalı'nın gömleğini ütüledi.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın evlenmeye hazırlandığı sevgilisi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden Acun'ın gömleğini ütülediği anın videosunu ve fotoğraflarını paylaştı.

Instagram'ın hikaye bölümünden yayımladığı videoya "Beyimin gömleğini ütülüyorum" yazan Subaşı, fotoğrafa da "Ütü yapiyorum bir dakika (sonunda tişörte döndü" notunu düştü.

Şeyma Subaşı, 120 bin beğeni alan fotoğrafı yoruma kapattı.

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