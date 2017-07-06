Şeyma Subaşı, Acun'un gömleğini ütüledi
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın evlenmeye hazırlandığı sevgilisi Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden Acun'ın gömleğini ütülediği anın videosunu ve fotoğraflarını paylaştı.
Instagram'ın hikaye bölümünden yayımladığı videoya "Beyimin gömleğini ütülüyorum" yazan Subaşı, fotoğrafa da "Ütü yapiyorum bir dakika (sonunda tişörte döndü" notunu düştü.
Şeyma Subaşı, 120 bin beğeni alan fotoğrafı yoruma kapattı.
MİLLİYET
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