Şeyma Subaşı: Beni kullanmaya devam edin
Ahmet Hakan'ın Şeyma Subaşı'nın verdiği röportajdaki tavrı ile dalga geçmesi ile başlayan kavgada son perde. Şeyma Subaşı da Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın son yazısına sosyal medya üzerinden cevap verdi.
Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bu seferde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü yazdığı yazısının en sonunda "Anlayabilenler, bu işi bana Şeyma'nın anlayacağı bir şekilde anlatabilir mi?" ifadelerine yer vererek Şeyma Subaşı'na göndermede bulundu.
Çok geçmeden Şeyma Subaşı da Ahmet Hakan'a Instagram'ın hikaye bölümünden cevap verdi. Hürriyet yazarının reyting için ismini kullandığını belirten Şubaşı, "Ahmet Beyler okunmanın yolunu buldular. Her gün Şeyma'yı kullanmaya devam... Ahmet Bey, siz sunmaya başlayınca geri giden Kanal D haberde de beni kullanın. Belki orayı da yükseltebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.
MİLLİYET
DİĞER HABERLER
Kırkpınar festivalinde sürpriz isim: Aleyna Tilki
Edirne'de düzenlenecek olan 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nde Aleyna Tilki'de yer alacak.
Usta oyuncu Balamir hayatını kaybetti
Yeşilcam'ın usta oyuncularından Hakan Balamir hayata gözlerini yumdu.
Ünlü çiftin sosyal medyada beğeni yarışı!
Geçtiğimiz günlerde dünya evine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftine sosyal medyada beğeni yağd
Narcos dizisinde oynamak için 1 milyon lira!
Tuzlama hareketiyle dünya çapında ün kazanan Nusret, Narcos dizisinde oynamak için kesenin ağzını aç
Tatlıses açılışa kızları ve eski eşi ile gitti
Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses açılışa kızları ve eski eşi ile gitti.
Murat Boz'dan Aslı Enver ile barışma mesajı
Ünlü şarkıcı Murat Boz ile Aslı Enver'in fotoğrafı sosyal medyayı salladı.