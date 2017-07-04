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Şeyma Subaşı: Beni kullanmaya devam edin

Şeyma Subaşı: Beni kullanmaya devam edin.18132
  • Giriş : 04.07.2017 / 12:25:00
  • Güncelleme : 04.07.2017 / 12:23:37

Şeyma Subaşı ile Ahmet Hakan arasındaki gerilim devam ediyor.

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Ahmet Hakan'ın Şeyma Subaşı'nın verdiği röportajdaki tavrı ile dalga geçmesi ile başlayan kavgada son perde. Şeyma Subaşı da Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın son yazısına sosyal medya üzerinden cevap verdi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bu seferde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü yazdığı yazısının en sonunda "Anlayabilenler, bu işi bana Şeyma'nın anlayacağı bir şekilde anlatabilir mi?" ifadelerine yer vererek Şeyma Subaşı'na göndermede bulundu.

Çok geçmeden Şeyma Subaşı da Ahmet Hakan'a Instagram'ın hikaye bölümünden cevap verdi. Hürriyet yazarının reyting için ismini kullandığını belirten Şubaşı, "Ahmet Beyler okunmanın yolunu buldular. Her gün Şeyma'yı kullanmaya devam... Ahmet Bey, siz sunmaya başlayınca geri giden Kanal D haberde de beni kullanın. Belki orayı da yükseltebilirsiniz" ifadelerine yer verdi.

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