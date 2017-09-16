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Şeyma Subaşı eridi! Halini görenler şaşırdı

Şeyma Subaşı eridi! Halini görenler şaşırdı.22231
  • Giriş : 16.09.2017 / 15:51:00

Acun Ilıcalı'nın müstakbel eşi Şeyma Subaşı, düğüne ramak kala eridi bitti.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 19 Eylül'de hayatını birleştireceği Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla şaşırttı. Şeyma'nın fotoğraftaki zayıflığı takipçilerini şaşırttı.

Zayıf halinin videosunu "Daha fazla yemek yemezsem yok olacağım. İştahım yok" notuyla paylaştı.

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