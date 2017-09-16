Şeyma Subaşı eridi! Halini görenler şaşırdı
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 19 Eylül'de hayatını birleştireceği Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla şaşırttı. Şeyma'nın fotoğraftaki zayıflığı takipçilerini şaşırttı.
Zayıf halinin videosunu "Daha fazla yemek yemezsem yok olacağım. İştahım yok" notuyla paylaştı.
HÜRRİYET
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