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Şeyma Subaşı'dan 14 Şubat mesajı!

Şeyma Subaşı'dan 14 Şubat mesajı!.13297
  • Giriş : 15.02.2017 / 11:48:00
  • Güncelleme : 15.02.2017 / 12:01:43

Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisi Şeyma Subaşı, 14 Şubat'ta fotoğraf paylaştı.

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Uzun zamandır ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile birlikte olan ve bu mutlu beraberlikten 1 kızı olan Şeyma Subaşı 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir fotoğraf paylaştı. Subaşı ile Acun uzun zamandır fotoğraf paylaşımında bulunmuyorlardı.

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2017'nin çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'ne gitmesi üzerine, Acun ve sevgilisi Şeyma Subaşı birbirinden ayrı kaldı.

Ayrılık acısına dayanamayan Şeyma Subaşı, uçağa atlayıp Dominik Cumhuriyeti'ne gitti. Ancak, Dominik'e giden Şeyma Subaşı sevgilisi ve çocuğunun babası Acun Ilıcalı ile tek bir kare bile fotoğraf paylaşmadı.

Taki 14 Şubat Sevgililer Günü'ne kadar. Sevgililer Günü'nde Şeyma Subaşı, kızı ve Acun Ilıcalı'yla birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından "İşte benim dünyam" notuyla paylaştı.

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