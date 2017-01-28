Şeyma Subaşı'ndan evlilik açıklaması!
'Var Mısın Yok Musun' programında aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı-Acun Ilıcalı çiftinin bu ilişkiden bir de kızı dünyaya gelmişti. Şeyma Subaşı, Acun'la evleneceği iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden açıklık getirdi.
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, her geçen gün evlilik sorularıyla karşılaşıyor. Bir süredir beraber yaşayan çiftin artık evliliğe doğru yol alması beklenirken, şoke edici itiraf Şeyma Subaşı'ndan geldi.
MUTLU HAYATI SOSYAL MEDYADA
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ve kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, İstanbul-Miami arası mekik dokuyor. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da keyifli bir hayat sürdüğünü gösteriyor. Ilıcalı'nın eşi Zeynep Ilıcalı'dan boşanmasından sonra Şeyma-Acun çifti sosyal medyadan fotoğraf paylaşmaya ve basının karşısına birlikte çıkmaya başlamıştı.
SORU ÜZERİNE YANITLADI, TERS KÖŞEDE BIRAKTI
İlişkilerinin evliliğe gitmesi beklenirken, Subaşı'nın cevabı herkesi şaşırttı. Birkaç gün önce koyduğu fotoğrafa binlerce yorum gelen Subaşı, sadece bir takipçisine cevap verdi. "Neden evlenmeden çocuk yaptınız, evlenmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna; "Allah öyle nasip etti. Hayır düşünmüyorum" diye cevap verdi.
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