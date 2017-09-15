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Şeyma Subaşı'nın dövmesinin anlamı ne?

Şeyma Subaşı'nın dövmesinin anlamı ne?.26105
  • Giriş : 15.09.2017 / 09:55:00

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı'nın dövmesinin anlamı ortaya çıktı.

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Sepet Beşik

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 18 Eylül'de evleneceği sevgilisi Şeyma Subaşı, katıldığı davette dikkatleri üzerine çekti. Şeyma'nın kolunda 'Yapabileceğine inandı ve yaptı' dövmesi yazıldı.

Burcu Esmersoy yüzünden Şeyma Subaşı ile arası açılan Aslışah Alkoçlar da fuardaydı.

Karşı karşıya gelen ikili selamlaşmadan fuarı gezmeye devam etti.

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