Şeyma Subaşı: Vıcık vıcık bir evliliğimiz yok

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz yıl dünya evine giren Şeyma Subaşı, evliliği hakkında konuştu ve her dakikayı beraber geçirmediklerini, özlem duydukları için çok daha kaliteli anlar yaşadıklarını belirtti.Şeyma Subaşı Ilıcalı, kendisiyle ilgili merak edilenleri anlattı. Acun Ilıcalı ile sürdürdüğü evliliği ile ilgili samimi açıklamalarda bulunan Subaşı, "Acun'la sürekli birlikte olmadığımız için birbirimizi çok özlüyoruz. Bir araya geldiğimizde ise çok kaliteli zaman geçirmenin yanı sıra, birlikte çok güzel paylaşımlar yakalıyoruz" ifadelerini kullandı.Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı, samimi açıklamalarda bulundu. Çok konuşulan biri olmanın zor ve yorucu olduğunu belirten Subaşı, yemek yerken bile objektiflere kötü bir poz vermemek için dikkatli davrandığını söyledi.Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerin tuvalete bile girdiğini ifade eden Şeyma Subaşı, bu yüzden çok yorulduğunu sözlerine ekledi.BeStyle'a konuşan Şeyma Subaşı, "Çeşme'de, İstanbul 'da, nerede olursam olayım, bir anda bütün gözler bana dönüyor. Sonuçta hareketlerime dikkat etmek zorunda kalıyorum. Biri fotoğrafımı çekiyor. O sırada bir şey yiyorsam, acaba ağzımı çok mu açtım diye geriliyorum. Tuvalete gidiyorum, peşimden 20 kişi geliyor. Fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Evet, zor ve yorucu ama bu kadar tanınmak ve sevilmek de bir o kadar güzel." diye konuştu."Melisa çok pozitif bir çocuk" diyen Subaşı, "İyi ve vicdanlı biri olsun diye uğraşıyorum. 'Anniş neden bizimle fotoğraf çektirmek istiyorlar?' diyor mesela. Ben de hemen cevabı yapıştırıyorum; 'Kızım biz iyi insanlarız, gülümsüyoruz ya, bu yüzden bizi çok seviyorlar ve fotoğraf çektiriyorlar.' diye. 'O zaman hep böyle olalım anniş' diyor. Ne kadar güzel değil mi? Oyuncak almadım diye ağlayan bir çocuk da değil çok şükür. Hediyelere boğmak yerine, mutlu çocuk yetiştirmek önemli. 'Paramız bugün yok, anne-babanın çalışması gerekir' diyorum, anlıyor. Hayattaki her türlü zorluğu da öğrensin istiyorum" ifadelerini kullandı.'Estetik yaptırdın mı?' sorusuna ise, "Diş etlerimde sorun vardı. Çok büyüktü ve dişlerimin üzerini kapatmıştı. Dudaklarım içeride kalıyordu. Diş eti ameliyatı olduğum zaman bu bozukluklar gitti. Dudaklarım ortaya ve öne doğru çıktı. Bıçak altına yatmaksa estetikten anladıkları, diş eti dışında yaptırmadım. Dudağıma dolgu, kaşımın üstüne ise botoks yaptırıyorum. Çok güldüm, bu ara badem gözü ameliyatı olduğum konuşuluyor. İlk kez böyle bir şeyi duyuyorum" cevabını verdi.İşte Şeyma Subaşı Ilıcalı'nın diğer açıklamaları..."Acun'la vıcık vıcık bir evliliğimiz yok. Şu an Bebek'te açacağım kafeyle ilgili oldukça yoğun çalışıyorum. Seyahatlerim çok fazla. Gezmeyi, yeni yerler keşfetmeyi, öğrenmeyi çok seviyorum. Sadece moda ile ilgili olan bir aplikasyonum var, bu aralar onunla daha çok ilglenmeye başladım. Yani ben de yoğun bir dönemdeyim. Acun çok çok fazla çalışıyor, işine odaklı. Buna rağmen yine de, her ay en fazla 1 hafta görüşemiyoruz, bunun dışında sürekli birlikteyiz, birlikteyken de çok kaliteli zaman geçiriyoruz""Aşkın ömrü en fazla 3 yıldır. Bütün bilim adamları da söylüyor zaten. Sonrasında sevgi ve saygıya dönüşüyor. Acun'la sürekli birlikte olmadığımız için birbirimizi çok özlüyoruz. Bir araya geldiğimizde ise çok kaliteli zaman geçirmenin yanı sıra, birlikte çok güzel paylaşımlar yakalıyoruz. Bu da bizim aşkımızı ve sevgimizi uzun tutuyor. 1 senedir evliyiz ama 9 senedir birlikteyiz.""Evlilik aşkı öldürmez ama şekil değiştirir diye düşünüyorum. Las Vegas'ta ablam, ben, Acun birlikteydik geçenlerde. Biz tartışıyoruz, ablam da diyor ki; "Şeyma tartışmalarınız bile o kadar tatlı oluyor ki". Komik sataşmalarımız var ama asla büyük bir kavga etmeyiz. Acun "Bir ipte iki cambaz gibiyiz" diyor. Bir de "Fazla akıllısın, seninle uğraşmak zor" diyor bana.""Bir tek alışverişe para harcıyorum... Çok para harcadığımla alakalı sözler ediliyor. Hayır, öyle değil. Ben paranın nasıl harcanması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Kendime yatırım yapıyorum, güzel geziyorum, eğleniyorum, öğreniyorum. Para bir araç ve ben en doğru şekilde kullanıyorum."