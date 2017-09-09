'Şeytanın mektubu' özel yazılım ile çözüldü
İtalya Sicilya'da Palma di Montechiaro Manastırı'nda 1676 yılında yaşayan ve kendisine şeytan tarafından zorla mektup yazdırıldığını iddia eden Maria Crocifissa della Conceziona'nın mektubunun sırrı çözüldü.
Rahibenin şeytanın kendisine zorla yazdırdığını iddia ettiği mektubun şifresinin 341 yıl sonra çözülmesini sağlayan araç da, girmek için özel yazılım gerektiren Dark Web’den (Karanlık Web) çıktı.
Şifreli mektubu çözen İtalyan bilgisayar mühendisleri, mesajda “Tanrı’yı insan yarattı. İsa ve Kutsal Ruh ölü ağırlık. Tanrı, ölümlüleri özgürleştirebileceğini zannediyor. Bu sistem, hiç kimse için iyi işlemiyor. Belki de şimdi Stiks [Yunan mitolojisinde cehennem nehri] mümkündür” ifadelerinin kullanıldığını belirtti.
Sicilya’da yer alan Katanya kentindeki Ludum Bilim Merkezi’nin müdürü Daniele Abate, Dark Web’den buldukları yazılımla şifreyi nasıl kırdıklarını şöyle anlattı:
“Bu yazılımın istihbarat servisleri tarafından şifre kırmak için kullanıldığını duyduk. Yazılıma eski Yunanca, Arapça, Latince ve Runik alfabe yükledik.”
Bilm insanları, dilbilim konusunda uzman olan Rahibe Maria’nın bildiği dillerin farklı özelliklerini kullanarak kendine özgü bir dille mektubu yazdığını belirtti. Mektupta anlaşılmaz kısımlar olduğunu da söyleyen İtalyan bilim insanları, bu durumun rahibenin akli sorunlarıyla alâkalı olduğunu ifade etti.
MİLLİYET
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