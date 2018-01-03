Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den 'barış' fotoğrafı
Uzun yıllardır konuşmayan Yıldız Tilbe ile Türk pop müziğinin usta sanatçılarından Sezen Aksu nihayet barıştı. Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile barışma fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara Yıldız Tilbe, "Geç oldu, güç olmadı çok şükür Sezen Aksu, mutluluk" notunu düştü. Sezen Aksu da Yıldız Tilbe'nin paylaştığı bir fotoğrafı "Belki şehre Yıldız gelir..." notuyla paylaştı.
İkilinin geçtiğimiz günlerde barıştığı iddia edilmişti. "Sezen Aksu ile 25 yıllık küslüğü sona erdi" şeklindeki haberlerle gündeme gelen Yıldız Tilbe, konu hakkında “Biz aslında küs değildik, sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi, değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik" demişti.
NTV
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