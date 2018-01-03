Facebook Twitter Rss

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den 'barış' fotoğrafı

Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'den 'barış' fotoğrafı.15751
  • Giriş : 03.01.2018 / 12:34:00

Minik Serçe Sezen Aksu ile Yıldız Tilbe'nin barıştığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Uzun yıllardır konuşmayan Yıldız Tilbe ile Türk pop müziğinin usta sanatçılarından Sezen Aksu nihayet barıştı. Yıldız Tilbe, Sezen Aksu ile barışma fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara Yıldız Tilbe, "Geç oldu, güç olmadı çok şükür Sezen Aksu, mutluluk" notunu düştü. Sezen Aksu da Yıldız Tilbe'nin paylaştığı bir fotoğrafı "Belki şehre Yıldız gelir..." notuyla paylaştı.

İkilinin geçtiğimiz günlerde barıştığı iddia edilmişti. "Sezen Aksu ile 25 yıllık küslüğü sona erdi" şeklindeki haberlerle gündeme gelen Yıldız Tilbe, konu hakkında “Biz aslında küs değildik, sadece görüşemiyorduk. Ben de ona güzel bir hediye götürdüm. Bazı haberlerde çikolata yazdı ama çikolata değildi, değerli bir şeydi. Yani sonuçta bir araya geldik" demişti.

NTV

Erdoğan'dan İran'a kritik telefon!

Devlet Tiyatroları'nda kritik görev değişim!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi!

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya evlilik teklifi!

Ünlü yazar Metin Hara, Adriana Lima'ya evlilik teklifinde bulundu.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye 'maymun' dedi!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'ye 'maymun' dedi!

Organizatör, son dönemin gündemdeki isimlerinden Aleyna Tilki'ye 'maymun' dedi.

 

Şahan Gökbakar uyardı: Size ne kardeşim!

Şahan Gökbakar uyardı: Size ne kardeşim!

Şahan Gökbakar, takipçilerini baştan uyararak "herkes kendi dalgasına baksın" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ'a kardeşi yüzünden haciz şoku

Kıvanç Tatlıtuğ'a kardeşi yüzünden haciz şoku

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un başı, kardeşine gelen hacizle dertte.

 

Şarkıcı Ebru Gündeş kıyafetlerini satıyor!

Şarkıcı Ebru Gündeş kıyafetlerini satıyor!

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, sahne kıyafetlerini internetten satıyor.

Seren Serengil ile Hande mahkemelik oldu

Seren Serengil ile Hande mahkemelik oldu

Seren Serengil ile şarkıcı Hande Yener kavgası iyice alevlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya