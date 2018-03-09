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Sezen Aksu, menajerinin cenazesine katılmadı

Sezen Aksu, menajerinin cenazesine katılmadı.18911
  • Giriş : 09.03.2018 / 15:28:00

Sezen Aksu, yaşamını yitiren menajerinin cenazesine katılmadı.

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Minik Serçe Sezen Aksu, yakın dostu ve menajeri Yaşar Gaga'nın cenaze törenine fenalaştığı için gelemedi. Yaşar Gaga, bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden ölmüştü.

Dün Ortaköy Büyük Mecidiye Camii'nde öğle vakti kılınan namazdan sonra Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi. Meltem Cumbul, Mustafa Sandal, Deniz Seki, Cem Yılmaz, Gülben Ergen, Göksel törene katılanlar arasındaydı.

SEZEN FENALAŞMIŞ

Gözler Yaşar Gaga'nın 25 yıllık dostu Sezen Aksu'yu aradı. Sezen Aksu'nun ölüm haberi üzerine fenalaştığı ve sakinleştirici aldığı için evden çıkamadığı söylendi.

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