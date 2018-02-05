Sezen Aksu sosyal medya hesaplarını kapattı
Minik Serçe Sezen Aksu, sosyal medya ile ilgili flaş bir hamlede bulundu. Afrin operasyonu ile ilgili paylaşımda yapmadığı gerekçesiyle eleştiri alan Aksu, tüm sosyal medya hesaplarını kapattı.
Sezen Aksu, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için sessiz kalınca internet kullanıcıları tarafından eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Resmî sosyal medya hesaplarından Mehmetçiğe destek veren herhangi bir paylaşımda bulunmayan Aksu'ya sevenleri ve takipçileri çok sayıda yorum yaptı. Sert eleştirilere daha fazla dayanamayan Aksu, tüm hesaplarını kapattı.
AKŞAM
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