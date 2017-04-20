Sezer İnanoğlu hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam'ın sevilen 'Sezercik' karakterini canlandıran Sezer İnanoğlu, gıda zehirlenmesi nedeniyle apar topar Üsküdar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İnanoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Sezercik filmleriyle hafızalarda yer edinen Türk film yapımcısı ve oyuncu Sezer İnanoğlu, 1967 yılında doğdu. Çocuk yaşlarda, Sezercik adıyla çeşitli filmlerde oynadı. Büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti. 19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken Mehtap Meral Baykasoğlu ile evlenmiştir ve gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe adında bir kız çocukları olmuştur. 27 Eylül 2013'te boşanmışlardır.Sezer İnanoğlu'nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz'daki yalılarında 23 Mart 1997'de başına tabancayla ateş ederek intihar etmişti. Sezer İnanoğlu'nun eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği iddia edilmişti.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Şırnak'tan acı haber: 1 şehit
Türkiye, bugün akşam saatlerinde gelen acı haberle yıkıldı. Teröristlerle çatışmaya giren bir asker
Ankara Valisi'nin Twitter'ı hacklendi
Ankara Valisi'nin Twitter hesabı bilgisayar korsonları tarafından hacklendi.
Can Dündar hakkında 2 yıla kadar hapis
Gazeteci Can Dündar hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
İcra ihalesinde silahlar konuştu
UFO'nun icardan satılan fabrika binaları için düzenlenen ihalede olay çıktı.
Tünelde feci kaza: 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
15 Temmuz şehidinin adı verildi!
Iğdır Havalimanı'na 15 Temmuz şehidinin adının verildiği açıklandı.