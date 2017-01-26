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SGK bugün 57 bin kişiye ödeme yapacak

SGK bugün 57 bin kişiye ödeme yapacak.53333
  • Giriş : 26.01.2017 / 15:34:00

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün 57 bin kişiye ödeme yapacak.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bugün 57 bin kişiye ödeme yapacak. Ödeme yapılacakların arasında emekli, vazife malülü, dul ve yetim aylığı alanlar bulunuyor. Ödemeler hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklama şöyle:

"2016 yılına ait ek ödeme tutarları ile Emekli Sandığı Kanununun Mülga Hükümlerine göre emekli, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaşlarına ait Ocak 2017 zam farklarının Ödenmesi 26 Ocak 2017’de yapılacaktır.

Emekli Sandığı Kanununun Ek 79 uncu maddesi gereğince; Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine, bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle maaşları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ödenmesi gereken 2016 yılına ait Ek Ödeme tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine gönderilerek 26 Ocak 2017 tarihinde ödenecektir.

Buna göre; Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; Ocak ayı olmak üzere, bir aylık tutarında, grupta Aralık-Ocak-Şubat Döneminde aylık alanlara; Ocak ve Şubat ayları olmak üzere, iki aylık tutarında,Grupta Ocak-Şubat-Mart Döneminde aylık alanlara; Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere, üç aylık tutarında, aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere,1 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir."

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