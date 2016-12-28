SGK personel arıyor! İşte aşvuru şartları
İşsiz gençlere müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), DBB'nin resmi internet sitesinden yapacağı alımlarla ilgili bilgi verdi.
SGK Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü birimlerine istihdam edilmek üzere 32 sözleşmeli programcı, 6 sözleşmeli bilişim uzmanı ve 9 sözleşmeli çözümleyici alacak.
BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR
- 657 sayılı DMK'nın 48. maddesinde yer alan şartları taşımak
- 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak
- Üniversitelerin ilgili lisans programlarından mezun olmak
- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
- Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
- Diploma aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, öğrenim durumunu belirtmek üzere usulüne göre verilmiş ve daha sonra diploma veya örnekleriyle değiştirilecek belgenin noterden veya okuldan ya da Kurum tarafından onaylı örneği).
- KPSS sonuç belgesi.
- YDS sonuç belgesi (ya da eşdeğer belgenin aslı veya noter tasdikli örneği ya da Kurumumuzca tasdikli örneği).
- Öğrenim dili İngilizce olan okullardan mezun olanların okullarından alacakları, okulun öğrenim dilinin İngilizce olduğuna dair belge (Geçerli YDS veya eşdeğer belgesi olanların ibraz etmesine gerek yoktur.)
- İstenilen programlama dillerini bildiğini gösterir belgelerin aslı veya noter ya da okul tasdikli örneği.
- Varsa yüksek lisans belgesi aslı veya noter, okul ya da Kurum tarafından onaylı örneği.
- İş tecrübesi belgesi (Çözümleyici pozisyonuna başvuran adaylar için geçerlidir.)
- Özgeçmiş
BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
SGK sözleşmeli personel alımı ilanına başvurular 28 Aralık 2016 tarihinde başladı ve 11 Ocak 2017 tarihinde sona erecek. Adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.sgk.gov.tr adresinde yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine teslim etmiş olmaları gerekmektedir
SABAH
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