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Sibel Can anneannesine bakmıyor mu?

Sibel Can anneannesine bakmıyor mu?.11988
  • Giriş : 20.02.2018 / 16:23:00

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın hasta annesine bakmadığı iddia edildi.

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Sahnelerin sevilen ismi Sibel Can ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Sibel Can'ın Alzheimer hastası olan anneannesine bakmadığı haberi magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sanat hayatına 30 yıl önce atılan Sibel Can annesi Emine Gül Sezer Cangüre’yi 2006 yılında kaybetmişti. O dönem zor günler geçiren Can, teselliyi anneannesine yardım ederek bulmuştu. Anneannesine doğup büyüdüğü Karagümrük'te ev veren Sibel Can, Karagümrük’te yatırımlarını sürdürmüştü. Ailesini de düşünerek altında dükkanı olan üç katlı bir bina satın alan Can, bu dairelerden birini dayısına diğerini ise Alzheimer hastası anneannesi vermişti.

Duymayan Kalmasın programında yer alan habere göre; Sibel Can, Karagümrük’teki mallarını satışa çıkardı. Alzheimer hastası olan anneannesi ve dayısı evsiz kaldı. Zor günler geçiren Sibel Can’ın anneannesi evsiz kalınca oğulları ve kızlarında değişimli olarak kalmaya başladı. Bu süreçte Sibel Can’ın anneannesi ile ilgilenmediği iddia edildi. Yaşanan bu olayların ardından mahalle sakinleri Sibel Can’ı suçladı.

Çıkan haberlerin ardından Sibel Can sessizliğini korurken, teyzesi Figen Cangüre, iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından yeğeni Sibel Can’ı koruyan Figen Can şunları yazdı: Arkadaşlar şu anda yazılan, konuşulan hiçbir şey doğru değildir. Sibel Can 12 yaşından beri çalışıyor, tüm aileye bakıyor. Anneannesini sokağa atmadı. Maddi Sibel Can, manevi ben bakıyorum. Kesinlikle sokağa atma gibi bir durum yok. Annemiz her zaman bizim yanımızda.

HÜRRİYET

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