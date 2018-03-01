Sibel Can'dan olay yaratan iddia için açıklama
Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Alzheimer hastası anneannesine bakmadığı ve hatta evsiz bıraktığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Konuya ilişkin ünlü sanatçıdan beklenen açıklama geldi.
Sibel Can bir süre önce anneannesi ve dayısının oturduğu Karagümrük'te bulunan evi satışa çıkardığı iddiasıyla gündeme gelmiş, yaşlı kadının büyük sıkıntı çektiği ileri sürülmüştü. Can, anneannesinin vefatının ardından iddialar karşısında sessizliğini bozdu.
Şarkıcı, "Ben kendimi anlatmaya utanırım. 12 yaşından beri çalışıyorum, ailem için ömrümü adadım. Evler öyle duruyor eşyalarıyla. Ancak 90 yaşında kadıncağız tek başına o evde tabii ki yaşayamaz. Anneanneme Figen Teyzem ve gelinleri bakıyordu. Ben de maddi olarak üzerime düşeni yapıyordum. Bunu yıllardır gururla yaptım. Aile olmak bu değil mi? Ben böyle büyüdüm. Kalbimi bilen bilir. Bu anlamda kendime toz kondurmam" diye konuştu. Söz konusu evleri sattığı iddiası için de Can, "Annemi kaybettikten sonra oradaki bütün evler kız kardeşimle bana kaldı. Ben de evlerin tamamını kız kardeşime devrettim. O ne isterse yapar. Ama asla anneannemin oturduğu evle ilgili yansıyan hiçbir şey doğru değil. Anneannemin evi hâlâ orada duruyor. O ev çok kıymetlidir. Çünkü kazandığım parayla ilk aldığım yer orasıdır" dedi.
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