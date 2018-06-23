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Sibel Can'ın küçük oğlu Emir mezun oldu!

Sibel Can'ın küçük oğlu Emir mezun oldu!.20997
  • Giriş : 23.06.2018 / 12:34:00

Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın küçük oğlu Emir Aksüt mezun oldu.

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Ünlü şarkıcı Sibel Can'ın Sulhi Aksüt'ten olan küçük oğlu Emir Aksüt mezun oldu. Sibel Can, duyduğu gururu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla dile getirdi.

Oğlunun mezuniyet törenine katılan ünlü şarkıcı yaşadığı mutluluğu 'Canım oğlum seni çok seviyorum. Seninle gurur duyuyorum.' mesajıyla paylaştı.

Sibel Can'a ve oğluna tebrik mesajları yağdı.

HABERTURK

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