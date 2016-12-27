Facebook Twitter Rss

Sibirya soğuğu 3 gün donduracak

Sibirya soğuğu 3 gün donduracak.30650
  • Giriş : 27.12.2016 / 08:22:00

Tüm yurt Sibirya üzerinden gelen soğuk havanın etkisine giriyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Kara kış tüm yurtta kendini gösteriyor. Kardan kapanan yollar, fırtınadan aksayan deniz trafiği derken Sibirya soğukları kapıya dayandı.

Soğuk havanın etkisine giren Türkiye'de Çarşamba gününden itibaren yağışlı havalar kendisini gösterecek.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da gece saatlerinde hafif yağmur görülmesi bekleniyor. İç kesimlerde kar olarak görülecek yağışların bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkileyeceği değerlendiriliyor.

Çarşamba günü Türkiye'nin neredeyse tamamında kar yağışı bekleniyor. Yağışların İstanbul ve çevresinde karla karışık yağmur olarak görülmesi beklenirken, Meteoroloji buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.
İstanbul perşembe gününden itibaren üç gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek. İstanbul dışında da Türkiye'nin hemen hemen tamamında kar görülecek.

Kar yağışı cuma günü de etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığının İstanbul'da 0'a kadar düşmesi beklenirken, Ankara'da -6'ların görülmesi bekleniyor.

Sibirya üzerinden gelecek soğuk hava cumartesi günü de ülke genelinde etkisini sürdürecek.
Yeni yılın ilk günü de soğuk havanın etkisinin sürmesi beklenirken İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor.

PKK'dan Barzani'ye şok yanıt!

Dilmen: Trabzon küme düşse kanun çıkar

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji yurdun bazı bölgelerinde görülecek kar yağışı için açıklama yaptı.

Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı geldi

Meteoroloji'den 4 il için kar uyarısı geldi

Meteoroloji, 4 ilde yaşanacak kar yağışı ile ilgili açıklama yaptı.

 

İstanbul için kar uyarısı!

İstanbul için kar uyarısı!

Bir süredir yurdun belli kesimlerinde süren kar yağışı, İstanbul'u da etkisi altına almaya hazırlanı

Meteoroloji'den uyarı geldi: Kar geliyor!

Meteoroloji'den uyarı geldi: Kar geliyor!

Meteoroloji'den kar yağışı ile ilgili vatandaşlara uyarı geldi.

 

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı geldi

Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı geldi

Meteoroloji, yaşanacak kar konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı geldi

Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı geldi

Meteoroloji, 5 ilimizde yaşanacak olumsuz hava koşulları için açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya